10 подарков при
заказе дома под ключ
Экономия до 100 т.р.
шаг лаг и стропильной системы 60 см
угловое соединение шип-паз
обработка основания, половых лаг и чернового пола антисептиком
бесплатная перепланировка
металлическая дверь
доставка до 500-та км
второй ряд объвязки
утепление до 100 мм
ройки в проёмы
сборка сруба на березовый нагель
Акция действует до 30 июня 2022
7 подарков при
заказе дома под усадку
Экономия до 70 т.р.
второй ряд объвязки
шаг лаг и стропильной системы 60 см
доставка до 500-та км
обработка основания, половых лаг и чернового пола антисептиком
бесплатная перепланировка
угловое соединение шип-паз
сборка сруба на березовый нагель
Акция действует до 30 июня 2022