Размеры
Все 4x4 5x4 6x3 6x4 6x5 6x6 7x5 7x6 7x7 8x4 8x5 8x6 8x7 8x8 9x6 9x7 9x8 9x9 10x6 10x7 10x8 10x9 10x10 11x6 11x7 11x8 11x9 12x7 12x8 12x10 13x7 14x8 11x10
Этажность
Одноэтажные С мансардой Полутораэтажные Двухэтажные
Площадь
до 100 кв.м. от 100 до 150 кв.м. от 150 кв.м.
При замене ондулина
на металлочерепицу
скидка 50%
Прочность,
доказанная временем -50%
Дом из бруса 6x3 «Тамбов» - 1Дом из бруса 6x3 «Тамбов» - 2
Дом из бруса «Тамбов»
425 000
Бесплатная перепланировка
6 х 3
20 м2
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Дом из бруса 6x4 «Воронеж» - 1Дом из бруса 6x4 «Воронеж» - 2
Дом из бруса «Воронеж»
427 000
Бесплатная перепланировка
6 х 4
24 м2
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Дом из бруса 6x4 «Высоцк» - 1Дом из бруса 6x4 «Высоцк» - 2
Дом из бруса «Высоцк»
366 000
Бесплатная перепланировка
6 х 4
24 м2
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Дом из бруса 6x4 «Курск» - 1Дом из бруса 6x4 «Курск» - 2Дом из бруса 6x4 «Курск» - 3
Дом из бруса «Курск»
361 000
Бесплатная перепланировка
6 х 4
25 м2
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Подарки при заказе дома под ключ
Подарки при заказе дома под усадку
10 подарков при
заказе дома под ключ Экономия до 100 т.р.
шаг лаг и стропильной системы 60 см угловое соединение шип-паз обработка основания, половых лаг и чернового пола антисептиком бесплатная перепланировка металлическая дверь доставка до 500-та км второй ряд объвязки утепление до 100 мм ройки в проёмы сборка сруба на березовый нагель
Акция действует до 30 июня 2022
7 подарков при
заказе дома под усадку Экономия до 70 т.р.
второй ряд объвязки шаг лаг и стропильной системы 60 см доставка до 500-та км обработка основания, половых лаг и чернового пола антисептиком бесплатная перепланировка угловое соединение шип-паз сборка сруба на березовый нагель
Акция действует до 30 июня 2022
Дом из бруса 6x3 «Анапа» - 1Дом из бруса 6x3 «Анапа» - 2
Дом из бруса «Анапа»
407 000
Бесплатная перепланировка
6 х 3
26,5 м2
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Дом из бруса 4x4 «Бокситогорск» - 1Дом из бруса 4x4 «Бокситогорск» - 2
Дом из бруса «Бокситогорск»
337 000
Бесплатная перепланировка
4 х 4
28 м2
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Дом из бруса 6x5 «Заволжск» - 1Дом из бруса 6x5 «Заволжск» - 2Дом из бруса 6x5 «Заволжск» - 3
Дом из бруса «Заволжск»
373 000
Бесплатная перепланировка
6 х 5
30 м2
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Дом из бруса 6x6 «Бобров» - 1Дом из бруса 6x6 «Бобров» - 2
Дом из бруса «Бобров»
449 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
36 м2
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Дом из бруса 6x6 «Липецк» - 1Дом из бруса 6x6 «Липецк» - 2Дом из бруса 6x6 «Липецк» - 3Дом из бруса 6x6 «Липецк» - 4
Дом из бруса «Липецк»
567 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
36 м2
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Дом из бруса 6x6 «Суздаль» - 1Дом из бруса 6x6 «Суздаль» - 2
Дом из бруса «Суздаль»
522 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
36 м2
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Дом из бруса 6x6 «Шуя» - 1Дом из бруса 6x6 «Шуя» - 2Дом из бруса 6x6 «Шуя» - 3
Дом из бруса «Шуя»
594 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
36 м2
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Дом из бруса 6x6 «Феодосия» - 1Дом из бруса 6x6 «Феодосия» - 2
Дом из бруса «Феодосия»
570 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
36 м2
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- 1 - 2
Дом из бруса «Черноголовка»
577 000
Бесплатная перепланировка
6 х 5
36 м2
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Дом из бруса 4x5 «Ковров» - 1Дом из бруса 4x5 «Ковров» - 2
Дом из бруса «Ковров»
436 000
Бесплатная перепланировка
5 х 4
37 м2
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Дом из бруса 4x5 «Заозёрск» - 1
Дом из бруса «Заозёрск»
504 000
Бесплатная перепланировка
5 х 4
37 м2
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Дом из бруса 6x4 «Каменногорск» - 1Дом из бруса 6x4 «Каменногорск» - 2
Дом из бруса «Каменногорск»
447 000
Бесплатная перепланировка
6 х 4
42 м2
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Проект дома из бруса 7x6 - 1Проект дома из бруса 7x6 - 2Проект дома из бруса 7x6 - 3
Дом из бруса «Казань»
602 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
42 м2
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- 1 - 2
Дом из бруса «Солнцево»
473 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
44 м2
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Дом из бруса 4x6 «Дубна» - 1Дом из бруса 4x6 «Дубна» - 2
Дом из бруса «Дубна»
522 000
Бесплатная перепланировка
6 х 4
45 м2
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Дом из бруса 6x4.5 «Комсомольск» - 1Дом из бруса 6x4.5 «Комсомольск» - 2
Дом из бруса «Комсомольск»
468 000
Бесплатная перепланировка
6 х 4.5
45 м2
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Дом из бруса 5x6 «Муром» - 1Дом из бруса 5x6 «Муром» - 2
Дом из бруса «Муром»
485 000
Бесплатная перепланировка
6 х 5
45 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Кингисеп» - 1Дом из бруса 8x6 «Кингисеп» - 2Дом из бруса 8x6 «Кингисеп» - 3
Дом из бруса «Кингисеп»
646 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
48 м2
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Дом из бруса 8x6 «Павловск» - 1Дом из бруса 8x6 «Павловск» - 2Дом из бруса 8x6 «Павловск» - 3Дом из бруса 8x6 «Павловск» - 4
Дом из бруса «Павловск»
554 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
48 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Торопец» - 1Дом из бруса 8x6 «Торопец» - 2
Дом из бруса «Торопец»
738 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
48 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Оленегорск» - 1Дом из бруса 6x6 «Оленегорск» - 2
Дом из бруса «Оленегорск»
565 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
50 м2
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Дом из бруса 4x6 «Сясьстрой» - 1
Дом из бруса «Сясьстрой»
535 000
Бесплатная перепланировка
6 х 4
51 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Долгопрудный» - 1Дом из бруса 8x6 «Долгопрудный» - 2Дом из бруса 8x6 «Долгопрудный» - 3Дом из бруса 8x6 «Долгопрудный» - 4Дом из бруса 8x6 «Долгопрудный» - 5
Дом из бруса «Долгопрудный»
611 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
52,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Домодедово» - 1Дом из бруса 9x6 «Домодедово» - 2
Дом из бруса «Домодедово»
771 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
54 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Киржач» - 1Дом из бруса 6x6 «Киржач» - 2
Дом из бруса «Киржач»
518 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
54 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Покров» - 1Дом из бруса 6x6 «Покров» - 2
Дом из бруса «Покров»
663 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
54 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x4 «Ступино» - 1Дом из бруса 8x4 «Ступино» - 2
Дом из бруса «Ступино»
634 000
Бесплатная перепланировка
8 х 4
54 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Юрьевец» - 1Дом из бруса 6x6 «Юрьевец» - 2
Дом из бруса «Юрьевец»
587 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
54 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Томск» - 1Дом из бруса 6x6 «Томск» - 2
Дом из бруса «Томск»
657 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
55 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x4 «Ивантеевка» - 1Дом из бруса 8x4 «Ивантеевка» - 2
Дом из бруса «Ивантеевка»
651 000
Бесплатная перепланировка
8 х 4
56 м2
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Дом из бруса 7.5x4.5 «Полярный» - 1Дом из бруса 7.5x4.5 «Полярный» - 2
Дом из бруса «Полярный»
586 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 4.5
56,25 м2
Подробнее
Дом из бруса 5x6 «Саров» - 1Дом из бруса 5x6 «Саров» - 2Дом из бруса 5x6 «Саров» - 3Дом из бруса 5x6 «Саров» - 4Дом из бруса 5x6 «Саров» - 5Дом из бруса 5x6 «Саров» - 6
Дом из бруса «Нелидово»
0
Бесплатная перепланировка
8 х 8
56,9 м2
Подробнее
Дом из бруса 5.5x6 «Тосно» - 1
Дом из бруса «Тосно»
565 000
Бесплатная перепланировка
6 х 5.5
57,75 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x5 «Новгород» - 1Дом из бруса 7x5 «Новгород» - 2
Дом из бруса «Новгород»
515 000
Бесплатная перепланировка
7 х 5
59,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 5x6 «Белый» - 1
Дом из бруса «Белый»
513 000
Бесплатная перепланировка
6 х 5
60 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Кузнецк» - 1Дом из бруса 6x6 «Кузнецк» - 2
Дом из бруса «Кузнецк»
648 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
60 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Северск» - 1Дом из бруса 6x6 «Северск» - 2
Дом из бруса «Северск»
627 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
60 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Полевской» - 1Дом из бруса 6x6 «Полевской» - 2
Дом из бруса «Полевской»
611 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
60 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Люблино»
624 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
60 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Рубик»
587 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
60 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Тушино»
612 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
60 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Боровск» - 1Дом из бруса 6x6 «Боровск» - 2
Дом из бруса «Боровск»
522 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
63 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Киров» - 1Дом из бруса 6x6 «Киров» - 2Дом из бруса 6x6 «Киров» - 3
Дом из бруса «Киров»
559 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
63 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Обнинск» - 1Дом из бруса 6x6 «Обнинск» - 2
Дом из бруса «Обнинск»
554 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
63 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Радужный» - 1Дом из бруса 6x6 «Радужный» - 2
Дом из бруса «Радужный»
495 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
63 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Серпухов» - 1Дом из бруса 6x6 «Серпухов» - 2
Дом из бруса «Серпухов»
651 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
63 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Вольск» - 1Дом из бруса 6x6 «Вольск» - 2
Дом из бруса «Вольск»
561 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
63 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Гуково» - 1Дом из бруса 6x6 «Гуково» - 2
Дом из бруса «Гуково»
659 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
63 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Оренбург» - 1Дом из бруса 6x6 «Оренбург» - 2
Дом из бруса «Оренбург»
675 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
63 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Белгород» - 1Дом из бруса 8x8 «Белгород» - 2
Дом из бруса «Белгород»
740 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
64 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Сочи» - 1Дом из бруса 8x8 «Сочи» - 2
Дом из бруса «Сочи»
841 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
64 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Луга» - 1
Дом из бруса «Луга»
555 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
65 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x6 «Видное» - 1Дом из бруса 7x6 «Видное» - 2
Дом из бруса «Видное»
771 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
65,75 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x7,5 «Ижевск» - 1Дом из бруса 6x7,5 «Ижевск» - 2
Дом из бруса «Ижевск»
657 000
Бесплатная перепланировка
6 х 7,5
67 м2
Подробнее
Дом из бруса 9.5x8 «Краснодар» - 1Дом из бруса 9.5x8 «Краснодар» - 2
Дом из бруса «Краснодар»
945 000
Бесплатная перепланировка
9.5 х 8
68,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x7.5 «Мосальск» - 1Дом из бруса 6x7.5 «Мосальск» - 2
Дом из бруса «Мосальск»
699 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 6
69 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x6 «Сестрорецк» - 1Дом из бруса 7x6 «Сестрорецк» - 2Дом из бруса 7x6 «Сестрорецк» - 3
Дом из бруса «Сестрорецк»
659 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
69 м2
Подробнее
Дом из бруса 7,5x6 «Сарапул» - 1Дом из бруса 7,5x6 «Сарапул» - 2
Дом из бруса «Сарапул»
527 000
Бесплатная перепланировка
7,5 х 6
69 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x6 «Солнечногорск» - 1Дом из бруса 7x6 «Солнечногорск» - 2
Дом из бруса «Солнечногорск»
701 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
70 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x6 «Армавир» - 1Дом из бруса 7x6 «Армавир» - 2
Дом из бруса «Армавир»
567 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
70 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Дигора»
808 000
Бесплатная перепланировка
11 х 7
70 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x6 «Светлогорск» - 1Дом из бруса 7x6 «Светлогорск» - 2
Дом из бруса «Светлогорск»
719 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
71 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Беломорск» - 1Дом из бруса 9x8 «Беломорск» - 2Дом из бруса 9x8 «Беломорск» - 3
Дом из бруса «Беломорск»
683 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
72 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Никольск» - 1Дом из бруса 6x6 «Никольск» - 2
Дом из бруса «Никольск»
696 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
72 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Череповец» - 1Дом из бруса 6x6 «Череповец» - 2
Дом из бруса «Череповец»
592 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
72 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8 «Ревда» - 1Дом из бруса 6x8 «Ревда» - 2
Дом из бруса «Ревда»
791 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
72 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Витебск»
604 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
72 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6.5 «Волоколамск» - 1Дом из бруса 8x6.5 «Волоколамск» - 2
Дом из бруса «Волоколамск»
766 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6.5
73 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x6 «Жуков» - 1Дом из бруса 7x6 «Жуков» - 2
Дом из бруса «Жуков»
707 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
73,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 7.5x6 «Лыткарино» - 1Дом из бруса 7.5x6 «Лыткарино» - 2
Дом из бруса «Лыткарино»
805 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 6
75 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8 «Пушкино» - 1Дом из бруса 6x8 «Пушкино» - 2
Дом из бруса «Пушкино»
818 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
75 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Сегежа» - 1Дом из бруса 8x8 «Сегежа» - 2
Дом из бруса «Сегежа»
662 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
75 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Смоленск» - 1
Дом из бруса «Смоленск»
789 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
75 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Суджа» - 1Дом из бруса 8x6 «Суджа» - 2
Дом из бруса «Суджа»
675 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
75 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8 «Псков» - 1Дом из бруса 6x8 «Псков» - 2
Дом из бруса «Псков»
724 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
75 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Приозёрск» - 1Дом из бруса 6x6 «Приозёрск» - 2
Дом из бруса «Приозёрск»
719 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
75 м2
Подробнее
Дом из бруса 7.5x6 «Темрюк» - 1Дом из бруса 7.5x6 «Темрюк» - 2
Дом из бруса «Темрюк»
826 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 6
75 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Cходня»
610 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
75 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x6 «Гвардейск» - 1Дом из бруса 6x6 «Гвардейск» - 2
Дом из бруса «Гвардейск»
615 000
Бесплатная перепланировка
6 х 6
75,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8.5 «Голицыно» - 1Дом из бруса 6x8.5 «Голицыно» - 2
Дом из бруса «Голицыно»
615 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 6
78 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Кимры» - 1Дом из бруса 9x6 «Кимры» - 2
Дом из бруса «Кимры»
897 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
78 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x7.5 «Московский» - 1Дом из бруса 7x7.5 «Московский» - 2
Дом из бруса «Московский»
773 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 7
78 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x7 «Сокол» - 1Дом из бруса 6x7 «Сокол» - 2
Дом из бруса «Сокол»
743 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
78 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x6 «Новороссийск» - 1Дом из бруса 7x6 «Новороссийск» - 2
Дом из бруса «Новороссийск»
807 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
78 м2
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Дом из бруса 7x6 «Клинцы» - 1Дом из бруса 7x6 «Клинцы» - 2Дом из бруса 7x6 «Клинцы» - 3
Дом из бруса «Клинцы»
738 000
Бесплатная перепланировка
7,5 х 6
78 м2
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Дом из бруса 7.5x6 «Таруса» - 1Дом из бруса 7.5x6 «Таруса» - 2
Дом из бруса «Таруса»
678 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 6
78,75 м2
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Дом из бруса 10x8 «Троицк» - 1Дом из бруса 10x8 «Троицк» - 2Дом из бруса 10x8 «Троицк» - 3
Дом из бруса «Троицк»
789 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
80 м2
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Дом из бруса 6x7.5 «Крымск» - 1Дом из бруса 6x7.5 «Крымск» - 2
Дом из бруса «Крымск»
756 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 6
80 м2
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Дом из бруса 8x6 « Курган» - 1Дом из бруса 8x6 « Курган» - 2
Дом из бруса « Курган»
711 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
80 м2
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Дом из бруса 8х6 «Керчь» - 1Дом из бруса 8х6 «Керчь» - 2
Дом из бруса «Керчь»
713 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
80 м2
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Дом из бруса 6х8 «Находка» - 1Дом из бруса 6х8 «Находка» - 2
Дом из бруса «Находка»
651 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
80 м2
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- 1 - 2
Дом из бруса «Cосновый бор»
831 000
Бесплатная перепланировка
10 х 6
80 м2
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Дом из бруса 6x9 «Брянск» - 1Дом из бруса 6x9 «Брянск» - 2
Дом из бруса «Брянск»
866 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
81 м2
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Дом из бруса 7x8 «Юхнов» - 1Дом из бруса 7x8 «Юхнов» - 2
Дом из бруса «Юхнов»
695 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
81,52 м2
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Дом из бруса 8x6 «Великие Луки» - 1Дом из бруса 8x6 «Великие Луки» - 2
Дом из бруса «Великие Луки»
837 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
82 м2
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Дом из бруса 7x8 «Буй» - 1Дом из бруса 7x8 «Буй» - 2
Дом из бруса «Буй»
842 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
83 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Ейск» - 1Дом из бруса 8x6 «Ейск» - 2
Дом из бруса «Ейск»
803 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
83 м2
Подробнее
Дом из бруса 5x6 «Саров» - 1Дом из бруса 5x6 «Саров» - 2Дом из бруса 5x6 «Саров» - 3Дом из бруса 5x6 «Саров» - 4Дом из бруса 5x6 «Саров» - 5Дом из бруса 5x6 «Саров» - 6Дом из бруса 5x6 «Саров» - 7
Дом из бруса «Рамешки»
0
Бесплатная перепланировка
8 х 7
83,7 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8 «Архангельск» - 1Дом из бруса 6x8 «Архангельск» - 2
Дом из бруса «Архангельск»
688 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Железногорск» - 1Дом из бруса 8x6 «Железногорск» - 2
Дом из бруса «Железногорск»
753 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x7 «Звенигород» - 1Дом из бруса 7x7 «Звенигород» - 2
Дом из бруса «Звенигород»
807 000
Бесплатная перепланировка
7 х 7
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Льгов» - 1Дом из бруса 8x6 «Льгов» - 2
Дом из бруса «Льгов»
637 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x7 «Можайск» - 1Дом из бруса 7x7 «Можайск» - 2
Дом из бруса «Можайск»
807 000
Бесплатная перепланировка
7 х 7
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x7 «Приморск» - 1Дом из бруса 7x7 «Приморск» - 2
Дом из бруса «Приморск»
814 000
Бесплатная перепланировка
7 х 7
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Химки» - 1Дом из бруса 8x6 «Химки» - 2
Дом из бруса «Химки»
670 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x6 «Боровичи» - 1Дом из бруса 7x6 «Боровичи» - 2
Дом из бруса «Боровичи»
853 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Гдов» - 1Дом из бруса 8x6 «Гдов» - 2
Дом из бруса «Гдов»
802 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Невель» - 1Дом из бруса 8x6 «Невель» - 2Дом из бруса 8x6 «Невель» - 3Дом из бруса 8x6 «Невель» - 4
Дом из бруса «Невель»
747 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Миасс» - 1Дом из бруса 8x6 «Миасс» - 2
Дом из бруса «Миасс»
701 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Пенза» - 1Дом из бруса 8x6 «Пенза» - 2Дом из бруса 8x6 «Пенза» - 3Дом из бруса 8x6 «Пенза» - 4Дом из бруса 8x6 «Пенза» - 5Дом из бруса 8x6 «Пенза» - 6Дом из бруса 8x6 «Пенза» - 7Дом из бруса 8x6 «Пенза» - 8
Дом из бруса «Пенза»
780 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Бердск»
853 000
Бесплатная перепланировка
7 х 6
84 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Городецк»
693 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
84 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x6 «Торжок» - 1Дом из бруса 10x6 «Торжок» - 2
Дом из бруса «Торжок»
861 000
Бесплатная перепланировка
10 х 6
84,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Валдай» - 1Дом из бруса 8x6 «Валдай» - 2Дом из бруса 8x6 «Валдай» - 3
Дом из бруса «Валдай»
558 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
86 м2
Подробнее
Дом из бруса 5x6 «Саров» - 1Дом из бруса 5x6 «Саров» - 2Дом из бруса 5x6 «Саров» - 3Дом из бруса 5x6 «Саров» - 4Дом из бруса 5x6 «Саров» - 5Дом из бруса 5x6 «Саров» - 6
Дом из бруса «Старица»
0
Бесплатная перепланировка
12 х 8
86,3 м2
Подробнее
Дом из бруса 8.5x6 «Данков» - 1Дом из бруса 8.5x6 «Данков» - 2
Дом из бруса «Данков»
880 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 6
87 м2
Подробнее
Дом из бруса 8.5x6 «Задонск» - 1Дом из бруса 8.5x6 «Задонск» - 2
Дом из бруса «Задонск»
1 014 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 6
87 м2
Подробнее
Дом из бруса 8.5x6 «Истра» - 1Дом из бруса 8.5x6 «Истра» - 2
Дом из бруса «Истра»
916 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 6
87 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Иваново» - 1
Дом из бруса «Иваново»
796 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
87 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Мичуринск» - 1Дом из бруса 8x6 «Мичуринск» - 2
Дом из бруса «Мичуринск»
766 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
87,75 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Волжский» - 1Дом из бруса 8x6 «Волжский» - 2Дом из бруса 8x6 «Волжский» - 3
Дом из бруса «Волжский»
625 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
87,75 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8 «Руза» - 1Дом из бруса 6x8 «Руза» - 2
Дом из бруса «Руза»
789 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
88,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Жуковский» - 1Дом из бруса 8x8 «Жуковский» - 2Дом из бруса 8x8 «Жуковский» - 3Дом из бруса 8x8 «Жуковский» - 4Дом из бруса 8x8 «Жуковский» - 5
Дом из бруса «Жуковский»
856 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
89 м2
Подробнее
Дом из бруса 8.5x6 «Дзержинск» - 1Дом из бруса 8.5x6 «Дзержинск» - 2
Дом из бруса «Дзержинск»
829 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 6
89,25 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x8.5 «Тимашевск» - 1Дом из бруса 7x8.5 «Тимашевск» - 2
Дом из бруса «Тимашевск»
916 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 7
89,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Белозёрск» - 1Дом из бруса 9x6 «Белозёрск» - 2
Дом из бруса «Белозёрск»
645 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
90 м2
Подробнее
Дом из бруса 7.5x7.5 «Калуга» - 1
Дом из бруса «Калуга»
635 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 7.5
90 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8 «Кострома» - 1Дом из бруса 6x8 «Кострома» - 2
Дом из бруса «Кострома»
851 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
90 м2
Подробнее
Дом из бруса 12x7.5 «Ржев» - 1Дом из бруса 12x7.5 «Ржев» - 2
Дом из бруса «Ржев»
828 000
Бесплатная перепланировка
12 х 7.5
90 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x7 «Удомля» - 1Дом из бруса 7x7 «Удомля» - 2
Дом из бруса «Удомля»
1 091 000
Бесплатная перепланировка
7 х 7
90 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8 «Порхов» - 1Дом из бруса 6x8 «Порхов» - 2Дом из бруса 6x8 «Порхов» - 3Дом из бруса 6x8 «Порхов» - 4
Дом из бруса «Порхов»
792 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
90 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Орск» - 1Дом из бруса 9x6 «Орск» - 2Дом из бруса 9x6 «Орск» - 3
Дом из бруса «Орск»
862 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
90 м2
Подробнее
Дом из бруса 7.5x6 «Ухта» - 1Дом из бруса 7.5x6 «Ухта» - 2
Дом из бруса «Ухта»
792 000
Бесплатная перепланировка
7.5 х 6
90,75 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x8 «Гатчина» - 1Дом из бруса 7x8 «Гатчина» - 2
Дом из бруса «Гатчина»
814 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
91 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x8 «Коломна» - 1Дом из бруса 6x8 «Коломна» - 2
Дом из бруса «Коломна»
855 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
91,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7.5 «Чаплыгин» - 1Дом из бруса 8x7.5 «Чаплыгин» - 2
Дом из бруса «Чаплыгин»
789 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7.5
91,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Алексин» - 1Дом из бруса 9x6 «Алексин» - 2Дом из бруса 9x6 «Алексин» - 3
Дом из бруса «Алексин»
765 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
92 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7.5 «Балашиха» - 1Дом из бруса 8x7.5 «Балашиха» - 2
Дом из бруса «Ббалашиха»
884 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7.5
92 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Великий Новгород»
647 000
Бесплатная перепланировка
6 х 8
92 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Ломоносов» - 1Дом из бруса 9x6 «Ломоносов» - 2Дом из бруса 9x6 «Ломоносов» - 3Дом из бруса 9x6 «Ломоносов» - 4Дом из бруса 9x6 «Ломоносов» - 5Дом из бруса 9x6 «Ломоносов» - 6
Дом из бруса «Ломоносов»
855 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
93 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7.5 «Снежногорск» - 1Дом из бруса 8x7.5 «Снежногорск» - 2
Дом из бруса «Снежногорск»
837 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7.5
93,75 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Колпино» - 1Дом из бруса 8x8 «Колпино» - 2
Дом из бруса «Колпино»
897 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
94 м2
Подробнее
Дом из бруса 6х8 «Омск» - 1Дом из бруса 6х8 «Омск» - 2
Дом из бруса «Омск»
883 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
94 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Гагарин» - 1Дом из бруса 9x6 «Гагарин» - 2
Дом из бруса «Гагарин»
780 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
94,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Дедовск» - 1Дом из бруса 9x6 «Дедовск» - 2Дом из бруса 9x6 «Дедовск» - 3
Дом из бруса «Дедовск»
842 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
94,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Красноармейск» - 1Дом из бруса 9x6 «Красноармейск» - 2Дом из бруса 9x6 «Красноармейск» - 3
Дом из бруса «Красногорск»
720 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
94,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9.5x10 «Бежецк» - 1Дом из бруса 9.5x10 «Бежецк» - 2
Дом из бруса «Бежецк»
1 134 000
Бесплатная перепланировка
10 х 9.5
95 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7 «Воскресенск» - 1Дом из бруса 8x7 «Воскресенск» - 2
Дом из бруса «Воскресенск»
819 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
96 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x8 «Высоковск» - 1Дом из бруса 7x8 «Высоковск» - 2
Дом из бруса «Высоковск»
909 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
96 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Харовск» - 1Дом из бруса 8x6 «Харовск» - 2
Дом из бруса «Харовск»
681 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
96 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Щелково» - 1Дом из бруса 8x8 «Щелково» - 2Дом из бруса 8x8 «Щелково» - 3
Дом из бруса «Щелково»
1 019 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
96 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Новоржев» - 1Дом из бруса 8x6 «Новоржев» - 2
Дом из бруса «Новоржев»
909 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
96 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Апатиты» - 1
Дом из бруса «Апатиты»
851 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
96 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x12 «Тихорецк» - 1Дом из бруса 8x12 «Тихорецк» - 2Дом из бруса 8x12 «Тихорецк» - 3
Дом из бруса «Тихорецк»
1 151 000
Бесплатная перепланировка
12 х 8
96 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Волгоград» - 1Дом из бруса 9x6 «Волгоград» - 2
Дом из бруса «Волгоград»
856 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
97,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x7 «Дмитровск» - 1Дом из бруса 7x7 «Дмитровск» - 2Дом из бруса 7x7 «Дмитровск» - 3
Дом из бруса «Дмитровск»
978 000
Бесплатная перепланировка
7 х 7
98 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x7 «Адлер» - 1Дом из бруса 7x7 «Адлер» - 2
Дом из бруса «Адлер»
737 000
Бесплатная перепланировка
7 х 7
98 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Алдан»
830 000
Бесплатная перепланировка
7 х 7
98 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Елец» - 1Дом из бруса 8x6 «Елец» - 2
Дом из бруса «Елец»
872 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
99 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x6 «Светогорск» - 1
Дом из бруса «Светогорск»
909 000
Бесплатная перепланировка
8 х 6
99 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Щурово»
890 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
99 м2
Подробнее
Дом из бруса 9.5x6 «Волхов» - 1Дом из бруса 9.5x6 «Волхов» - 2
Дом из бруса «Волхов»
839 000
Бесплатная перепланировка
9.5 х 6
99,75 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Десногорск» - 1Дом из бруса 9x8 «Десногорск» - 2
Дом из бруса «Десногорск»
981 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
100 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7 «Ефремов» - 1Дом из бруса 8x7 «Ефремов» - 2
Дом из бруса «Ефремов»
909 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
100 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Красноармейск» - 1Дом из бруса 9x6 «Красноармейск» - 2
Дом из бруса «Красноармейск»
884 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
100 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7.5 «Себеж» - 1Дом из бруса 8x7.5 «Себеж» - 2
Дом из бруса «Себеж»
868 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7.5
100 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Минск»
992 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
100 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x7 «Котельники» - 1Дом из бруса 7x7 «Котельники» - 2
Дом из бруса «Котельники»
829 000
Бесплатная перепланировка
7 х 7
101 м2
Подробнее
Дом из бруса 6x11 «Мурманск» - 1Дом из бруса 6x11 «Мурманск» - 2
Дом из бруса «Мурманск»
918 000
Бесплатная перепланировка
11 х 6
102 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Пушкин» - 1Дом из бруса 8x8 «Пушкин» - 2Дом из бруса 8x8 «Пушкин» - 3
Дом из бруса «Пушкин»
738 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
103 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Ладога»
1 148 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
103 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Бологое» - 1Дом из бруса 8x8 «Бологое» - 2
Дом из бруса «Бологое»
819 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
104 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8.5 «Всеволожск» - 1Дом из бруса 8x8.5 «Всеволожск» - 2
Дом из бруса «Всеволожск»
855 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 8
104 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7 «Донской» - 1Дом из бруса 8x7 «Донской» - 2
Дом из бруса «Донской»
931 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
104 м2
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Дом из бруса 8x7 «Калининград» - 1Дом из бруса 8x7 «Калининград» - 2
Дом из бруса «Калининград»
883 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
104 м2
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Дом из бруса 8x8 «Клин» - 1Дом из бруса 8x8 «Клин» - 2
Дом из бруса «Клин»
760 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
104 м2
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Дом из бруса 8x7 «Кубинка» - 1Дом из бруса 8x7 «Кубинка» - 2
Дом из бруса «Кубинка»
899 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
104 м2
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Дом из бруса 8x8 «Тула» - 1
Дом из бруса «Тула»
819 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
104 м2
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Дом из бруса 8x7 «Павлово» - 1Дом из бруса 8x7 «Павлово» - 2
Дом из бруса «Павлово»
920 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7,5
104 м2
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- 1 - 2
Дом из бруса «Угловка»
916 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
104 м2
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Дом из бруса 8.5x7 «Демидов» - 1Дом из бруса 8.5x7 «Демидов» - 2
Дом из бруса «Демидов»
963 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 7
105 м2
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Дом из бруса 8x8 «Касмов» - 1Дом из бруса 8x8 «Касмов» - 2
Дом из бруса «Касмов»
891 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
105 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x7 «Сургут» - 1Дом из бруса 9x7 «Сургут» - 2Дом из бруса 9x7 «Сургут» - 3
Дом из бруса «Сургут»
743 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
105 м2
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Дом из бруса 13.3x8 «Ковдор» - 1Дом из бруса 13.3x8 «Ковдор» - 2
Дом из бруса «Ковдор»
1 456 000
Бесплатная перепланировка
13.3 х 8
106,4 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8.5 «Рязань» - 1
Дом из бруса «Рязань»
843 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8.5
107 м2
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- 1
Дом из бруса «Тверь»
836 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
108 м2
Подробнее
Дом из бруса 11x7 «Конаково» - 1Дом из бруса 11x7 «Конаково» - 2
Дом из бруса «Конаково»
897 000
Бесплатная перепланировка
11 х 7
108 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Лобня» - 1Дом из бруса 9x6 «Лобня» - 2
Дом из бруса «Лобня»
1 009 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
108 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x9 «Сергиев Посад» - 1Дом из бруса 8x9 «Сергиев Посад» - 2Дом из бруса 8x9 «Сергиев Посад» - 3
Дом из бруса «Сергиев Посад»
874 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
108 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x9 «Суворов» - 1Дом из бруса 8x9 «Суворов» - 2
Дом из бруса «Суворов»
883 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
108 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Шатура» - 1Дом из бруса 8x8 «Шатура» - 2
Дом из бруса «Шатура»
1 152 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
108 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7.5 «Геленджик» - 1Дом из бруса 8x7.5 «Геленджик» - 2
Дом из бруса «Геленджик»
890 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7.5
108 м2
Подробнее
- 1 - 2 - 3
Дом из бруса «Видный»
944 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
108 м2
Подробнее
Дом из бруса 10.3x7 «Воркута» - 1Дом из бруса 10.3x7 «Воркута» - 2
Дом из бруса «Воркута»
937 000
Бесплатная перепланировка
10.3 х 7
109 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Заполярный» - 1Дом из бруса 9x8 «Заполярный» - 2
Дом из бруса «Заполярный»
924 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
109 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x9 «Орёл» - 1
Дом из бруса «Орёл»
803 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
109,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 12x10 «Моршанск» - 1Дом из бруса 12x10 «Моршанск» - 2Дом из бруса 12x10 «Моршанск» - 3
Дом из бруса «Моршанск»
1 509 000
Бесплатная перепланировка
12 х 10
110 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Верея» - 1Дом из бруса 9x6 «Верея» - 2
Дом из бруса «Верея»
933 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
111 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Бабаево» - 1Дом из бруса 8x8 «Бабаево» - 2
Дом из бруса «Бабаево»
996 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
112 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Кирсанов» - 1Дом из бруса 8x8 «Кирсанов» - 2
Дом из бруса «Кирсанов»
991 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
112 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Наро-Фоминск» - 1Дом из бруса 8x8 «Наро-Фоминск» - 2Дом из бруса 8x8 «Наро-Фоминск» - 3
Дом из бруса «Наро-Фоминск»
1 112 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
112 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Реутов» - 1Дом из бруса 8x8 «Реутов» - 2
Дом из бруса «Реутов»
996 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
112 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x7 «Ростов» - 1Дом из бруса 8x7 «Ростов» - 2
Дом из бруса «Ростов»
972 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
112 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Ясногорск» - 1Дом из бруса 8x8 «Ясногорск» - 2
Дом из бруса «Ясногорск»
1 080 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
112 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Радуга»
1 043 000
Бесплатная перепланировка
8 х 7
112 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x7 «Зарайск» - 1Дом из бруса 9x7 «Зарайск» - 2
Дом из бруса «Зарайск»
927 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
114 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x7 «Зеленогорск» - 1Дом из бруса 9x7 «Зеленогорск» - 2
Дом из бруса «Зеленогорск»
931 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
114 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Бирюч»
814 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
115 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Егорьевск» - 1Дом из бруса 8x8 «Егорьевск» - 2Дом из бруса 8x8 «Егорьевск» - 3
Дом из бруса «Егорьевск»
936 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
116 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Бугры»
998 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7,5
116 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Раменское» - 1Дом из бруса 8x8 «Раменское» - 2
Дом из бруса «Раменское»
902 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
116,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x7 «Данилов» - 1Дом из бруса 9x7 «Данилов» - 2
Дом из бруса «Данилов»
909 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
117 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x7 «Рыбинск» - 1Дом из бруса 9x7 «Рыбинск» - 2
Дом из бруса «Рыбинск»
901 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
117 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Кимовск» - 1Дом из бруса 9x8 «Кимовск» - 2
Дом из бруса «Кимовск»
1 026 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
119 м2
Подробнее
Дом из бруса 8.5x8 «Рудня» - 1Дом из бруса 8.5x8 «Рудня» - 2
Дом из бруса «Рудня»
897 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 8
119 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x7 «Владимир» - 1Дом из бруса 9x7 «Владимир» - 2Дом из бруса 9x7 «Владимир» - 3
Дом из бруса «Владимир»
931 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
120 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Кашин» - 1Дом из бруса 8x8 «Кашин» - 2
Дом из бруса «Кашин»
909 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
120 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x8 «Уварово» - 1Дом из бруса 10x8 «Уварово» - 2
Дом из бруса «Уварово»
1 031 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
120 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x6 «Выборг» - 1Дом из бруса 9x6 «Выборг» - 2
Дом из бруса «Выборг»
1 067 000
Бесплатная перепланировка
9 х 6
120,3 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x7.5 «Москва» - 1Дом из бруса 9x7.5 «Москва» - 2
Дом из бруса «Москва»
1 585 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7.5
121 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Анива»
1 334 000
Бесплатная перепланировка
11 х 8
121 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Куба»
1 019 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
121 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x7.5 «Дмитров» - 1Дом из бруса 9x7.5 «Дмитров» - 2
Дом из бруса «Дмитров»
902 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7.5
121,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Котовск» - 1Дом из бруса 8x8 «Котовск» - 2
Дом из бруса «Котовск»
841 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
122 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Вязьма»
986 000
Бесплатная перепланировка
9 х 7
122 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Кашира» - 1Дом из бруса 8x8 «Кашира» - 2
Дом из бруса «Кашира»
1 003 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
124 м2
Подробнее
Дом из бруса 8.5x8 «Тюмень» - 1Дом из бруса 8.5x8 «Тюмень» - 2Дом из бруса 8.5x8 «Тюмень» - 3
Дом из бруса «Тюмень»
1 093 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 8
124 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Ногинск» - 1Дом из бруса 8x8 «Ногинск» - 2
Дом из бруса «Ногинск»
1 259 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
126 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x7 «Одинцово» - 1Дом из бруса 10x7 «Одинцово» - 2
Дом из бруса «Одинцово»
1 539 000
Бесплатная перепланировка
10 х 7
126 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Павловский» - 1Дом из бруса 9x8 «Павловский» - 2
Дом из бруса «Павловский»
1 008 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
126 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x8 «Зеленоградск» - 1Дом из бруса 8x8 «Зеленоградск» - 2Дом из бруса 8x8 «Зеленоградск» - 3
Дом из бруса «Зеленоградск»
918 000
Бесплатная перепланировка
8 х 8
128 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x8 «Углич» - 1Дом из бруса 10x8 «Углич» - 2
Дом из бруса «Углич»
1 139 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
128 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x9.5 «Весьегонск» - 1Дом из бруса 9x9.5 «Весьегонск» - 2
Дом из бруса «Весьегонск»
1 046 000
Бесплатная перепланировка
9.5 х 9
129,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8.5 «Зубцов» - 1Дом из бруса 9x8.5 «Зубцов» - 2
Дом из бруса «Зубцов»
1 264 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8.5
130,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Фрязино» - 1Дом из бруса 9x8 «Фрязино» - 2
Дом из бруса «Фрязино»
1 094 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
130,5 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Ветлуга»
1 116 000
Бесплатная перепланировка
11.5 х 8
131 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Петрозаводск» - 1Дом из бруса 9x8 «Петрозаводск» - 2
Дом из бруса «Петрозаводск»
931 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
131,3 м2
Подробнее
Дом из бруса 12x7 «Северодвинск» - 1Дом из бруса 12x7 «Северодвинск» - 2
Дом из бруса «Северодвинск»
1 192 000
Бесплатная перепланировка
12 х 7
132 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x9 «Ярославль» - 1
Дом из бруса «Ярославль»
1 267 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
133 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x8 «Мытищи» - 1Дом из бруса 10x8 «Мытищи» - 2
Дом из бруса «Мытищи»
1 406 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
133,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x10 «Вельск» - 1Дом из бруса 9x10 «Вельск» - 2
Дом из бруса «Вельск»
1 231 000
Бесплатная перепланировка
10 х 9
134 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x8 «Осташков» - 1Дом из бруса 10x8 «Осташков» - 2
Дом из бруса «Осташков»
1 037 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
134 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Юбилейный» - 1Дом из бруса 9x8 «Юбилейный» - 2
Дом из бруса «Юбилейный»
1 507 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
134 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x9 «Вологда» - 1Дом из бруса 9x9 «Вологда» - 2
Дом из бруса «Вологда»
1 521 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
135 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Климовск» - 1Дом из бруса 9x8 «Климовск» - 2
Дом из бруса «Климовск»
1 342 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
135 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x9 «Люберцы» - 1Дом из бруса 9x9 «Люберцы» - 2
Дом из бруса «Люберцы»
1 213 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
135 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Яхрома» - 1Дом из бруса 9x8 «Яхрома» - 2
Дом из бруса «Яхрома»
1 210 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
135 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x8 «Кириши» - 1Дом из бруса 10x8 «Кириши» - 2
Дом из бруса «Кириши»
1 521 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
136 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x8 «Королёв» - 1Дом из бруса 10x8 «Королёв» - 2
Дом из бруса «Королёв»
1 543 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
136 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Электрогорск» - 1Дом из бруса 9x8 «Электрогорск» - 2
Дом из бруса «Электрогорск»
1 501 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
139 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x8 «Пересвет» - 1Дом из бруса 10x8 «Пересвет» - 2Дом из бруса 10x8 «Пересвет» - 3Дом из бруса 10x8 «Пересвет» - 4
Дом из бруса «Пересвет»
1 152 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
140 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x10.5 «Новомосковск» - 1Дом из бруса 8x10.5 «Новомосковск» - 2
Дом из бруса «Новомосковск»
1 370 000
Бесплатная перепланировка
10.5 х 8
140,5 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Шайск»
955 000
Бесплатная перепланировка
12 х 7,5
142 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Кириллов» - 1Дом из бруса 9x8 «Кириллов» - 2
Дом из бруса «Кириллов»
1 597 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
144 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Астрахань» - 1Дом из бруса 9x8 «Астрахань» - 2Дом из бруса 9x8 «Астрахань» - 3
Дом из бруса «Астрахань»
1 468 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
144 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x9 «Николаевск» - 1Дом из бруса 9x9 «Николаевск» - 2
Дом из бруса «Николаевск»
1 080 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
144 м2
Подробнее
- 1 - 2
Дом из бруса «Благовещенск»
1 560 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
146 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x8 «Онега» - 1Дом из бруса 9x8 «Онега» - 2
Дом из бруса «Онега»
1 338 000
Бесплатная перепланировка
9 х 8
148,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x9.5 «Бронницы» - 1Дом из бруса 10x9.5 «Бронницы» - 2
Дом из бруса «Бронницы»
1 328 000
Бесплатная перепланировка
10 х 9.5
149,5 м2
Подробнее
Дом из бруса 7x11 «Туапсе» - 1Дом из бруса 7x11 «Туапсе» - 2
Дом из бруса «Туапсе»
1 568 000
Бесплатная перепланировка
11 х 7
149,8 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x9 «Котлас» - 1Дом из бруса 9x9 «Котлас» - 2
Дом из бруса «Котлас»
1 341 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
150 м2
Подробнее
Дом из бруса 8x11 «Лихославль» - 1Дом из бруса 8x11 «Лихославль» - 2
Дом из бруса «Лихославль»
1 408 000
Бесплатная перепланировка
11 х 8
152 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x10 «Ленинград» - 1Дом из бруса 9x10 «Ленинград» - 2
Дом из бруса «Ленинград»
1 824 000
Бесплатная перепланировка
10 х 9
154 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x10 «Знаменск» - 1Дом из бруса 9x10 «Знаменск» - 2Дом из бруса 9x10 «Знаменск» - 3
Дом из бруса «Знаменск»
1 334 000
Бесплатная перепланировка
70 х 9
154 м2
Подробнее
Дом из бруса 10x8.5 «Хотьково» - 1Дом из бруса 10x8.5 «Хотьково» - 2
Дом из бруса «Хотьково»
1 569 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8.5
155 м2
Подробнее
Дом из бруса 9x9 «Апрелевка» - 1Дом из бруса 9x9 «Апрелевка» - 2
Дом из бруса «Апрелевка»
1 439 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
156 м2
Подробнее
Дом из бруса 8.5x8.5 «Кировск» - 1
Дом из бруса «Кировск»
1 620 000
Бесплатная перепланировка
8.5 х 8.5
156,5 м2
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Дом из бруса 10.5x8 «Калязин» - 1Дом из бруса 10.5x8 «Калязин» - 2
Дом из бруса «Калязин»
1 204 000
Бесплатная перепланировка
10.5 х 8
157,5 м2
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Дом из бруса 10x8 «Чехов» - 1Дом из бруса 10x8 «Чехов» - 2
Дом из бруса «Чехов»
1 585 000
Бесплатная перепланировка
10 х 8
160 м2
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Дом из бруса 12.5x7 «Мончегорск» - 1
Дом из бруса «Мончегорск»
1 284 000
Бесплатная перепланировка
12.5 х 7
162,5 м2
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Дом из бруса 9x9 «Балтийск» - 1Дом из бруса 9x9 «Балтийск» - 2
Дом из бруса «Балтийск»
1 445 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
166 м2
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Дом из бруса 9x9 «Великий Устюг» - 1Дом из бруса 9x9 «Великий Устюг» - 2
Дом из бруса «Великий Устюг»
1 496 000
Бесплатная перепланировка
9 х 9
167 м2
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Дом из бруса 11.5x7.5 «Талдом» - 1Дом из бруса 11.5x7.5 «Талдом» - 2
Дом из бруса «Талдом»
1 698 000
Бесплатная перепланировка
11.5 х 7.5
174,3 м2
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Проект дома из бруса 10х11,5 - 1Проект дома из бруса 10х11,5 - 2Проект дома из бруса 10х11,5 - 3Проект дома из бруса 10х11,5 - 4Проект дома из бруса 10х11,5 - 5Проект дома из бруса 10х11,5 - 6Проект дома из бруса 10х11,5 - 7Проект дома из бруса 10х11,5 - 8Проект дома из бруса 10х11,5 - 9
Дом из бруса «Нальчик»
1 645 000
Бесплатная перепланировка
11.5 х 10
177 м2
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Дом из бруса 11x9 «Мирный» - 1Дом из бруса 11x9 «Мирный» - 2
Дом из бруса «Мирный»
1 776 000
Бесплатная перепланировка
11 х 9
180 м2
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Дом из бруса 10x9.5 «Подольск» - 1Дом из бруса 10x9.5 «Подольск» - 2
Дом из бруса «Подольск»
1 876 000
Бесплатная перепланировка
10 х 9.5
218 м2
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Дом из бруса 5x6 «Саров» - 1Дом из бруса 5x6 «Саров» - 2
Дом из бруса «Саров»
449 000
Бесплатная перепланировка
6 х 5
25 м2
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